النواب البدلاء واللجان السيادية يعرقلان عمل البرلمان العراقي

شفق نيوز/ كشف النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني صباح صبحي، يوم الثلاثاء، أن عدم اتفاق الكتل السياسية على توزيع نوابها البدلاء على اللجان النيابية أدى إلى تأجيل الجلسة، مؤكداً أن التركيز منصب على اللجان السيادية.

وقال صبحي لوكالة شفق نيوز، إن "عدم اتفاق الكتل السياسية على توزيع النواب البدلاء على اللجان النيابية، واختيار رؤساء اللجان، دفع رئاسة مجلس النواب إلى تأجيل انعقاد جلسة اليوم إلى يوم غد الأربعاء".

وأشار إلى أن "هناك ضغطاً كبيراً من النواب والكتل النيابية على ان يكونوا في اللجان السيادية وأبرزها المالية والخارجية والنفط والكهرباء".

وأضاف "جلسة يوم غد الأربعاء ستكون الأخيرة في هذا الأسبوع وستشهد توزيع النواب البدلاء على اللجان النيابية بالتساوي، بالإضافة إلى مناقشة وقراءة عدد من القوانين".

وبين صبحي أن "هناك اتفاقاً مبدئياً على تأجيل اختيار رئاسة اللجان النيابية إلى إشعار آخر لحين الانتهاء من توزيع النواب البدلاء على اللجان وممارسة دورهم في اللجان النيابية الدائمة".

وكان مجلس النواب العراقي قد رفعته جلسته يوم السبت الماضي، بعد القراءة الاولى لمشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية "المثير للجدل"، وعدداً من القوانين الاخرى، فيما قام بتأجيل قراءة للجنة تقصي الحقائق عن وجود إشعاع كيميائي مسرطن في سماد تنتجه شركة الاسمدة الجنوبية، على أن يستأنف عقد الجلسة اليوم الثلاثاء.

ولا يزال ملف تشكيل اللجان النيابية غير محسوم خاصة مع انسحاب نواب كتلة التيار الصدري وإحلال بدلاء عنهم، في وقت يستعد فيه البرلمان لمناقشة قوانين مهمة مثل الموازنة.