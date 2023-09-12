النمسا تقرر إعادة فتح سفارتها في بغداد وتبرم اتفاقية أمنية مع العراق

شفق نيوز/ أعلن وزير خارجيَّة جمهوريَّة النمسا ألكساندر تشالنبيرغ، يوم الثلاثاء، أن حكومة بلاده قررت إعادة فتح سفارتها في العاصمة بغداد إضافة إلى إبرام اتفاقية تتعلق بالأمن الداخلي بين البلدين.

وقال تشالنبيرغ الذي يزور العاصمة بغداد في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره العراقي فؤاد حسين، إن زيارته إلى بغداد ليست اعتيادية، وإنما تتعلق بإعادة فتح السفارة النمساوية في العراق، مردفا بالقول، إن: التوافق والتعاون المشترك بين البلدين في المسار الصحيح.

وأضاف أنه "اليوم سنوقع اتفاقية بمجال الامن الداخلي للعراق، وهذا هو أحد المواضيع المهمة المدرجة على جدول أعمال زيارته"، مستطردا القول: سنتحدث بمجال الهجرة وتواجد المهاجرين العراقيين في النمسا.

وتابع وزير الخارجية النمساوي بالقول إن "العراق يؤدي دورا مهما في استقرار المنطقة، وحينما يتعرض هذا البلد الى عدم الاستقرار سنشعر نحن بالنمسا في ذلك أيضا، قائلا: نحن هنا من اجل ان تساهم النمسا في ترسيخ استقرار العراق.

هذا ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية النمساوي الرئاسات الثلاث في العراق وبعدها سيتوجه إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان للاجتماع مع كبار المسؤولين هناك.