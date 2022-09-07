النمسا تعيد افتتاح سفارتها في بغداد

شفق نيوز/ قررت النمسا، اليوم الأربعاء، إعادة افتتاح سفارتها في العاصمة العراقية بغداد.

وقالت الخارجية العراقية في تصريح صحفي ورد الى وكالة شفق نيوز، إن النمسا قررت إعادة افتتاح سفارتها في بغداد إعتباراً من شهر أيلول الحاليّ 2022.

وبينت أن ذلك جاء "تأكيداً لشراكات العراق، وإنتهاجاً لرؤية مؤداها المزيد من الانفتاح وتعزيز التعاون، وتتويجاً لجهود متتابعة من وزارة الخارجيّة".

وأشارت الخارجية العراقية إلى أن "الهدف من إعادة تواجدها الدبلوماسي في بغداد نابع من عزم النمسا على الارتقاء بالعلاقات الثنائيَّة الطويلة والممتازة بين البلدين الصديقين".