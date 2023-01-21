النمسا تبلغ العراق بمعاناتها من اللاجئين وتطلب توقيع اتفاقية بشأنها

شفق نيوز/ بحث وزير الخارجيَّة العراقي، فؤاد حسين، يوم السبت، مع نظيره النمساويّ الكساندر شالنبيرغ، ملف اللاجئين العراقيين في دول الاتحاد الأوروبيّ، فضلاً عن مناقشة العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وعدد من القضايا الدوليَّة والإقليميَّة ذات الاهتمام المُشترَك.

وقال حسين، على هامش أعمال مُنتدى دافوس في سويسرا، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "العراق سيبحث موضوع الهجرة على مُستوى الإتحاد الأوروبيّ خلال الزيارة القادمة التي سيقوم بها إلى بروكسل".

وقدم الوزير العراقي، شكره إلى الوزير النمساويّ بمُناسبة إعادة فتح السفارة النمسا في بغداد، كما قدم دعوة رسميَّة لشالنبيرغ لزيارة بغداد بصحبة رجال أعمال ومُستثمرين لإجراء حوارات مع نظرائهم العراقيين، وفقاً للبيان.

وتطرق حسين، خلال اللقاء، إلى موضوع تشكيل الحكومة العراقيَّة الجديدة، وأكد أنها "نالت ثقة تحالف قوي في البرلمان العراقي وأنها تسعى لإعادة بناء البني التحتيَّة والإقتصاديَّة وتقديم مشروع المُوازنة العامة خلال الأسابيع القليلة القادمة"، مُشيرًا إلى وجود "قوة ماليَّة في العراق نتيجة لأرتفاع أسعار النفط عالميا".

ولفت حسين، إلى أنَّ "الوضع الأمنيّ في العراق جيد على الرغم من وجود بعض الخلايا لعصابات داعش الإرهابيَّة لكنها لا تشكل خطرَا، مع الأخذ بنظر الإعتبار أنَّ تواجدهم في المُخيمات داخل الأراضيّ السوريَّة، منوهاً إلى "وجود قلق من إطلاق سراح قادة داعش وعبورهم إلى الأراضيّ العراقيَّة".

من جانبه، أوضح شالنبيرغ، أنَّ بلاده التي تعد صغيرة نسبياً تعانيّ من أزمة اللاجئين الذين تزايدت إعدادهم خلال الماضيّ إضافةً إلى الإعداد الكبيرة من اللاجئين الأوكرانيين، وأنَّ بلاده تتوقع ازدياد إعداد اللاجئين خلال العام الجاريّ، وبهذا الصدد أشار الوزير النمساويّ إلى رغبة بلاده بإبرام إتفاقيَّة بهذا الخصوص مع العراق".