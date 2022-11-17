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النقل النيابية تعد حريق مطار بغداد "متعمداً".. وتحذيرات من اندلاع حرائق أخرى

Category: سیاسة

Date: 2022-11-17T07:54:08+0000
النقل النيابية تعد حريق مطار بغداد "متعمداً".. وتحذيرات من اندلاع حرائق أخرى

شفق نيوز/ وصفت رئيسة لجنة النقل والاتصالات النيابية زهرة البجاري، اليوم الخميس، الحريق الذي أتى على صالة بمطار بغداد الدولي بأنه "متعمد"، فيما هاجمت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف الشركة الأمنية الماسكة للمطار، وحذرت من اندلاع حرائق أخرى.

وقالت البجاري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنها "تابعت تكرار الحرائق في مطار بغداد الدولي وبقية المطارات العراقية"، معتبرة أنها كانت "بصورة متعمدة وفقا لما تشير له المعلومات الأولية".

وأضافت البجاري، أنها "أجرت اتصالاً هاتفيا مع مكتب رئيس الوزراء السوداني ووزير النقل لتشكيل لجان تحقيق عاجلة لمعالجة هذا الموضوع الخطير وإبعاد ومعاقبة الجهات المسؤولة عنها"، مبينة أن لجنتها (النقل والاتصالات البرلمانية) "ستتابع هذا الملف الخطير الذي يؤدي إلى تشويه سمعة المطارات العراقية ومحاولة البعض نقل صورة سيئة عن الأوضاع الأمنية للبلاد في سبيل عرقلة جهود الحكومة في العمل والإصلاح".

من جهتها قالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف في تغريدة بشأن الشركة الأمنية في مطار بغداد، وتابعتها وكالة شفق نيوز "بزنز انتل .. سبق وان ذكرنا انها شركة غير رصينة ولا تمتلك الحس الأمني لإدارة أمن مطار بغداد الدولي ولا تمتلك خبرة في إجراءات السلامة".

واضافت نصيف "النتيجة واضحة.. حريق في صالة مطار بغداد الدولي"، مبينة أن "لم يكافح هذا الوباء سوف ينتشر في أرجاء المطار".

وكان رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني قد وصل، صباح اليوم الخميس، إلى مطار بغداد الدولي برفقة وزير الداخلية عبد الامير الشمري، للإطلاع على تفاصيل حادث الحريق الثاني الذي أتى فجرا على صالة بالمطار.

وصباحاً، أعلنت مديرية الدفاع المدني، أن 15 فرقة إطفاء أخمدت حريقاً ألتهم صالة نينوى بمطار بغداد الدولي.

ونشب، فجر اليوم الخميس، حريق كبير في مطار بغداد الدولي بعد أقل من 48 ساعة من اندلاع حريق سابق.

وتمكنت فرق الدفاع المدني، أمس الأول الثلاثاء الماضي، من اخماد حريق داخل كافتيريا في صالة المغادرة بمطار بغداد الدولي، وفق بيان للمديرية، الذي أشار إلى إسعاف ثلاثة عمال أصيبوا بحالات الاختناق نتيجة كثافة الدخان.

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