النفط وحل الحشد وحرب إيران واتصال الشرع.. الإطار يعقد أهم اجتماع منذ تشكيله

شفق نيوز/ كشفت مصدر في الإطار التنسيقي، يوم السبت، عن اجتماع مرتقب تعقده قوى وزعامات الاطار، لمناقشة جملة من الملفات المهمة، من بينها ملف أسعار النفط، وتفاصيل الاتصال الهاتفي بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس المرحلة الانتقالية السوري أحمد الشرع.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "قيادات وزعامات الإطار ستعقد اجتماعا مهماً خلال الأسبوع الجاري، لمناقشة بعض القضايا المهمة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها".

وأوضح المصدر، أن "من بين الملفات التي سيتم مناقشتها بالتفصيل ملف اسعار النفط، على اعتبار أن أي تغيير فيه يؤثر بشكل مباشر على الوضع العام في البلاد واهمها مسألة الرواتب، كما سيطلع المجتمعون، على تفاصيل المكالمة التي جرت أخيراً بين السوداني والشرع".

وأشار إلى أن المجتمعين، سيناقشون أيضاً قرارات ترامب بخصوص توجيه ضربة عسكرية لايران ووضع العراق إزاء هذه التهديدات، بالإضافة إلى مطالبات الرئيس الأمريكي بحل الحشد الشعبي، علما أن الأخير غير ملزم كونه لم يوقع رسمياً أو يصوت عليه الكونغرس الأمريكي".

ولفت المصدر، إلى أن "الاجتماع سيناقش أيضاً ملف الانتخابات النيابية وموعد إجرائها الذي قد يطرأ عليه بعض التغيير في حال استجدت أمور طارئة قد تعرقل إقامتها بشكل آمن".

وكانت مصادر في الاطار التنسيقي، قد أبلغت الوكالة في وقت سابق عن اتفاق قوى الإطار ي على عقد اجتماع موسع عقب انتهاء عطلة عيد الفطر، يعقبها اجتماع آخر مع ائتلاف إدارة الدولة.

والأسبوع الماضي، أجرى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، أكد خلاله عمق الروابط التاريخية والشعبية والاقتصادية التي تجمع سوريا والعراق، مشددين على أهمية "فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية تقوم على التعاون المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية ومنع التوتر في المنطقة".

كما بحث الجانبان، ملف أمن الحدود والتعاون في مكافحة تهريب المخدرات"، حيث شدد الطرفان على "ضرورة تعزيز التنسيق الأمني بين البلدين لمنع أي تهديدات قد تؤثر على استقرارهما.