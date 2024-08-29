النفط تنفي استقالة وزيرها: مستمر بعمله

شفق نيوز/ نفت وزارة النفط العراقية يوم الخميس، استقالة وزيرها من منصبه.

وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس الوزراء وزير النفط في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "بعض وسائل الاعلام تداولت أخبارا مفادها استقالة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط المهندس حيان عبد الغني السواد وهنا نؤكد ان هذه الاخبار عارية عن الصحة وان السيد الوزير مستمر بعمله".

وشدد البيان على وسائل الإعلام والمواقع الرسمية اخذ المعلومة من مصدرها الرسمي حفاظا على الحقيقة.