النفط ترد على الانتقادات لخط "بصرة - حديثة": مشروع تنموي ويرفد الاقتصاد العراقي

شفق نيوز/ ردت وزارة النفط العراقية، يوم الاثنين، على الانتقادات التي طالت مشروع خط بصرة - حديثة، مؤكدة أن المشروع تنموي وسيعمل على رفد الاقتصاد العراقي.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مشروع انبوب النفط الخام (بصرة - حديثة) هو مشروع تنموي سيرفد الاقتصاد العراقي ويعطي مرونة كبيرة لمناقلة وتصدير النفط الخام داخل العراق وخارجه".

ولفتت إلى ان "المشروع سيعمل على توفير آلاف فرص العمل للعاملين في جميع المناطق فضلا عن كونه مشروع مكمل لمشروع طريق التنمية حيث تسعى وزارتنا مستقبلا لمد أنبوب غاز موازي لهذا الأنبوب ليكون العراق منطقة عبور دولية لتصدير الغاز اضافة الى النفط الخام".

وبينت أن "وسائل التواصل الاجتماعي تداولت مؤخرا الكثير من المعلومات غير الدقيقة حول مشروع انبوب النفط الخام بصرة - حديثة الذي شرعت وزارة النفط بالخطوات الأولى لتنفيذه لتعزيز الاقتصاد العراقي من خلال تطوير منظومة التصدير الشمالية وفتح منافذ تصديرية جديدة لنقل النفط الخام العراقي الى دول اوربا وامريكا الشمالية تماشيا مع مشروع طريق التنمية وسعي الحكومة لجعله ممرا للطاقة العالمية بالإضافة إلى دوره في نقل البضائع بين الشرق والغرب".