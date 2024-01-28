النفط النيابية تنتقد عقد استثمار حقل "نهر بن عمر": تم توقيعه في الإمارات

شفق نيوز/ اتهم عضو لجنة النفط والغاز النيابية علي اللامي، يوم الأحد، وزارة النفط بإحالة حقل "نهر بن عمر" في البصرة، لشركة "غير رصينة" بعقد غير معلن تم التوقيع عليه في دولة الإمارات، في حين كانت الحكومة العراقية قد أعلنت عن العقد قبل أكثر من عشرين يوماً وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء حيان عبد الغني، الذي أكد إحالة العقد لشركة عراقية.

وقال اللامي، لوكالة شفق نيوز، إن "المسؤولين في وزارة النفط، وللأسف الشديد، أحالوا حقل نهر بن عمر الواقع في محافظة البصرة إلى شركة عراقية غير رصينة، وليس لديها أعمال مماثلة باستخراج الغاز".

وأضاف أن "وزارة النفط أحالت الحقل إلى تلك الشركة غير الرصينة، بطريقة غير قانونية، دون إعلان رسمي عن المناقصة، وفتح المجال الشركات العالمية لتقديم العروض للاستثمار في الحقل"، مبيناً أن "وزارة النفط أحالت المشروع بموافقة خاصة وتم توقيعه في مدينة دبي بدولة الإمارات".

ولفت اللامي، إلى أن "لجنة النفط والغاز النيابية، ستقوم باستضافة المسؤولين في وزارة النفط، ومحاسبة المقصرين، ومعرفة اسباب احالة المشروع بشكل خاص دون الإعلان عنه".

وبيّن اللامي، أن "الشركة التي أحالت لها المشروع غير مستوفية للشروط وان المشروع قيمته اكثر من مليار و600 مليون دولار"، مؤكداً أن "المشروع أكبر من الطاقة التنفيذية للشركة، ويجب احالة المشروع إلى شركات عالمية قادرة على تنفيذ العقد".

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، قد رعى يوم الأحد، المصادف 7 كانون الثاني الجاري، حفل توقيع عقد استثمار وتطوير ومعالجة الغاز من حقل نهر بن عمر بطاقة (150) مقمق "مليون قدم مكعب قياسي باليوم"، قابلة لاضافة (150) مقمق أخرى للمرحلة الثانية بحسب متطلبات وتوفر الكميات المطلوبة، وذلك بين شركة غاز الجنوب وشركة غاز الحلفاية المحدودة.

وقال عبد الغني في كلمة له خلال مراسم توقيع العقد، إن "هذا المشروع يسهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة انتاج واستثمار ومعالجة الغاز المصاحب للعمليات النفطية، وتقليل الاستيراد الخارجي ، الى جانب انشاء مرفأ لتصدير الغاز السائل والمكثفات في ميناء أم قصر .فضلاً عن إيقاف الانبعاثات الضارة ، والحفاظ على البيئة".