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النفط العراقية تقلص هيكلها الاداري.. وثيقة

Category: سیاسة

Date: 2021-01-02T08:17:49+0000
النفط العراقية تقلص هيكلها الاداري.. وثيقة

شفق نيوز/ قررت وزارة النفط العراقية تشكيل لجنة لتقليص وترشيد الهيكل الاداري لتشكيلاتها وفق قرار مجلس الوزراء ومسودة الموازنة الاتحادية 2021.

وبحسب وثيقة صادرة عن الوزارة ووردت الى وكالة شفق نيوز، فأن اللجنة برئاسة وكيل وزارة النفط حامد يونس صالح وعضوية مدير عام الدائرة الادارية والمالية ومدير الدائرة الفنية ومعاون مدير دائرة الرقابة الداخلية.

وأقر مجلس الوزراء العراقي في 21 كانون الاول 2020، موازنة البلاد المالية للعام المقبل 2021 تمهيداً لإرساله إلى البرلمان للتصويت عليه.

وجاء الإقرار بعد جلسة طارئة لمجلس الوزراء استمرت على مدى ثلاثة أيام متتالية.

 

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