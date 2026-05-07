النفط العراقية ترد على الخزانة الأميركية بشأن البهادلي

شفق نيوز- بغداد

نفت وزارة النفط العراقية، مساء الخميس، الاتهامات الموجهة إلى وكيل الوزارة لشؤون التوزيع علي معارج البهادلي، مؤكدة احترامها الكامل للإجراءات القانونية وتعاملها بشفافية مع جميع القضايا المطروحة.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها تؤكد احترامها الكامل للإجراءات القانونية والقضاء العادل، مشددة على أهمية التعامل بشفافية ومسؤولية مع جميع القضايا والاتهامات استناداً إلى الأدلة والوقائع، بعيداً عن أي تفسيرات أو حسابات أخرى.

وأعلنت الوزارة، استعدادها الكامل للتعاون وإجراء أي تحقيق عادل بشأن ما ورد، انطلاقاً من إيمانها بدور القضاء العراقي وهيئة النزاهة، واحترامها للمؤسسات الرقابية والقانونية في الدولة.

وأوضحت أن عمليات تصدير النفط الخام وتسويقه وتحميل الناقلات والإجراءات المرتبطة بذلك، ليست من ضمن مهام وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع، مبينة أن الجهات والشركات المختصة تتولى هذا الملف وفق السياقات والآليات المعتمدة.

وأشارت الوزارة، إلى أن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" سبق أن أصدرت بياناً أوضحت فيه آليات التصدير والتسويق، ونفت ما أثير بشأن الموضوع المشار إليه.

وختمت وزارة النفط العراقية، بيانها بالتأكيد على التزامها بالشفافية والتعاون مع الجهات المختصة، بما يضمن تطبيق القانون والحفاظ على ثقة الرأي العام.

وعاقبت وزارة الخزانة الأميركية، بوقت سابق من الخميس، نائب وزير النفط العراقي علي البهادلي، بتهمة "استغلال منصبه لتسهيل تحويل النفط العراقي لصالح النظام الإيراني وميليشياته".

وذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، في بيان ترجمته وكالة شفق نيوز، أن علي البهادلي لعب دوراً محورياً في تسهيل عمليات تهريب النفط عبر منح امتيازات تصدير لشبكات مرتبطة بالمهرب النفطي سليم أحمد سعيد، الذي فرضت عليه واشنطن عقوبات سابقة.

وأشار البيان إلى أن البهادلي "أشرف على نقل شحنات نفط من حقل القيارة إلى خور الزبير، حيث يتم خلط النفط الإيراني بالنفط العراقي قبل تصديره"، كما اتهمه بـ"تزوير وثائق منشأ النفط لإخفاء المصدر الحقيقي للشحنات".

ولفت إلى أن نائب الوزير، ساعد في تزوير الوثائق لإخفاء المنتج المخلوط على أنه نفط عراقي بحت، مما مكنه من الوصول إلى الأسواق.

وتفيد معلومات، وردت لمنصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، بأن المنافسة على منصب وزير النفط العراقي الجديد في حكومة رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي، تتركز داخل أروقة الوزارة، مع ترجيحات قوية لصالح علي البهادلي.

ورغم شهرته في قطاع الطاقة، ما يزال التساؤل بشأن من هو علي معارج البهادلي مطروحًا، خاصةً أنه أحد أبرز الأسماء المرشحة لمنصب وزير النفط العراقي الجديد، الذي يشغل حالياً منصب وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع.

ومن أبرز المعلومات عن سيرته ودراسته، ولد علي البهادلي في محافظة ميسان عام 1966، تخرج في كلية الهندسة بجامعة بغداد، وتخصص في هندسة النفط، كما بدأ مسيرته المهنية مهندساً في شركة الحفر العراقية.