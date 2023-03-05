النزاهة: صدور أمري قبض واستقدام بحق مسؤولين في المثنى وديالى

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمري قبض واستقدام بحق مسؤولين في محافظتي المثنى وديالى.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّتين اللتين حققت فيهما وأحالتهما إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة جنايات المثنى المختصة بقضايا النزاهة أمر قبض بحق النائب الأول لمحافظ المثنى، مبينة أن الأمر صدر على خلفيَّة عدم حضور المتهم موعد محاكمة خاصة بالقضيَّة المقامة من قبل المدير المفوض لإحدى الشركات، بالرغم من تبليغه بالحضور؛ وذلك استناداً إلى أحكام المادة (319/289) من قانون العقوبات.

وفي سياق آخر، أوضحت الدائرة أن محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في بعقوبة قررت استقدام معاون محافظ ديالى سابقًا، عن تهمة المخالفات في تقرير قيمة الإيجار للقطعة العائدة الى بلديَّة بعقوبة خلافاً للقانون، مشيرة إلى أن أمر الاستقدام صدر؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969).