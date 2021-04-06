سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

النزاهة توضح تفاصيل استقدام محافظ ذي قار السابق

Category: سیاسة

Date: 2021-04-06T08:48:25+0000
النزاهة توضح تفاصيل استقدام محافظ ذي قار السابق

شفق نيوز/ كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة يوم الثلاثاء عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ محافظ ذي قار السابق، مُبيّنةً أنَّ أمر الاستقدام جاء على خلفيَّة مزاعم ابتزازه لبعض مُديري دوائر المُحافظة.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، بإصدار  قاضي محكمة تحقيق النزاهة في الناصريَّة أمر استقدامٍ بحقِّ محافظ ذي قار السابق، مُوضحةً أنَّ الأمر جاء على خلفيَّة تهمة مُمارسة الابتزاز الماليِّ لمُديري دوائر بلديَّة الناصريَّة والمُنتجات النفطيَّة ومصفى ذي قار. 

وتابعت الدائرة مُوضحةً أنَّ أمر الاستقدام صدر وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، على خلفيَّة التُهَم المُوجَّهة للمُحافظ السابق التي تنحصر بإقدامه على مُمارسة حالات ابتزازٍ مالي لعددٍ     من مسؤولي دوائر المحافظة الذين تمَّ تدوين أقوالهم في القضيَّة ورفعها إلى القضاء.

وكانت الهيئة قد أعلنت في الثالث والعشرين من آذار الماضي عن صدور أمر استقدامٍ لخمسة مسؤولين محليّين في محافظة ذي قار، مُشيرةً إلى أنَّ من بين المُستقدَمين المُحافظ الأسبق.

و كشف مصدر قضائي، يوم الأحد، عن صدور مذكرة إلقاء قبض بحق محافظ ذي قار السابق ناظم الوائلي، بتهم الفساد والرشوة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة تحقيق النزاهة في محكمة استئناف ذي قار الاتحادية، أصدرت مذكرة قبض بحق محافظ ذي قار السابق، ناظم الوائلي، بتهمة الاخلال الجسيم بالمال العام وتقبل الرشوة من الآخرين".

وبين المصدر، أن "أمر الاستقدام صدر استنادا لأحكام القرار 106 لسنة 1983 /ثانيا /اولا".

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال السابق، عادل عبد المهدي، قد كلف في أيار 2020، ناظم الوائلي محافظا لذي قار، خلفا للمستقيل عادل الدخيلي.

إلا أن المتظاهرين في محافظة ذي قار أعلنوا في حينها رفضهم لتولي الوائلي لمنصب المحافظ، وتجددت التظاهرات في الأشهر الماضية للمطالبة بإقالة الوائلي وحصلت اشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية سقط خلالها العشرات من القتلى والجرحى، لتتصاعد حدة المواجهات تابعاً قبل أن يصدر أمراً من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإقالة الوائلي وتعيين رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي محافظاً مؤقتاً.

وكان عدد من نواب محافظة ذي قار، بالإضافة إلى المتظاهرين والناشطين المدنيين، قد وجهوا اتهامات للوائلي بالتورط في ملفات فساد ورشى.

related

البرلمان ونزاهة كوردستان يبحثان الإصلاحات الإدارية والمالية

Date: 2019-11-19 18:27:18
البرلمان ونزاهة كوردستان يبحثان الإصلاحات الإدارية والمالية

النزاهة تحذر المسؤولين العراقيين الممتنعين عن كشف ذممهم المالية

Date: 2020-02-10 08:26:35
النزاهة تحذر المسؤولين العراقيين الممتنعين عن كشف ذممهم المالية

النزاهة توضح تفاصيل الأحكام الصادرة بحق مسؤولين في بابل

Date: 2019-11-24 09:17:04
النزاهة توضح تفاصيل الأحكام الصادرة بحق مسؤولين في بابل

اصدار 55 امر قبض واستقدام لموظفين ومسؤولين خلال الحظر

Date: 2020-04-30 10:43:36
اصدار 55 امر قبض واستقدام لموظفين ومسؤولين خلال الحظر

السجن لمسؤول حكومي عراقي اهدر مليون دولار امريكي

Date: 2019-07-04 09:09:47
السجن لمسؤول حكومي عراقي اهدر مليون دولار امريكي

النزاهة توضح تفاصيل الأحكام الصادرة بحق مسؤولين في ذي قار

Date: 2019-11-24 10:09:33
النزاهة توضح تفاصيل الأحكام الصادرة بحق مسؤولين في ذي قار

النزاهة تؤشر تلاعباً بالمال العام من وزير بحكومة العبادي.. وثيقة

Date: 2020-09-12 13:06:38
النزاهة تؤشر تلاعباً بالمال العام من وزير بحكومة العبادي.. وثيقة

رئاسة الجمهورية تطرح مبادرة لحل الاوضاع الراهنة

Date: 2019-10-07 21:19:16
رئاسة الجمهورية تطرح مبادرة لحل الاوضاع الراهنة