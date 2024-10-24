النزاهة تلمح لـ"هيمنة" مصارف أجنبية على نافذة بيع العملة وتتحرك للحد من صلاحياتها

شفق نيوز/ ألمحت عضو لجنة النزاهة النيابية فيان دخيل، يوم الخميس، إلى "هيمنة" فروع مصارف أجنبية على نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي.

وقالت دخيل لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة تبحث حاليا موضوع السياسة المالية والنقدية في البنك المركزي، وخصوصا بعد المعلومات التي تشير إلى هيمنة بعض فروع المصارف الأجنبية ومصارف عراقية على سوق النقد العراقي ونافذة بيع وشراء العملة الأجنبية".

وأوضحت أن "لجنة النزاهة النيابية تعمل على تشريع قانون يحد من صلاحية المصارف الأجنبية وفروعها والمصارف العراقية التي فيها رؤوس أموال أجنبية"، مبينة أن "هذا يحد من الأرباح المهولة التي تحصل عليها تلك المصارف من العراق".

وأشارت دخيل الى أن "هناك بعض المصارف الأجنبية ورؤوس الأموال الأجنبية تستحوذ على الحوالات المالية في العراق، وللأسف أن كل الأموال العراقية تذهب إلى دولة أخرى".

ويحذر خبراء عراقيون من "تسرب العملة" إلى خارج العراق بسبب "فساد" في مزاد العملة في البلاد.

وتخطط إدارة البنك المركزي لإلغاء مزاد الدولار بشكل تدريجي، وصولاً إلى إلغائها بالكامل.