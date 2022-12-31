النزاهة تضبط هدراً يقارب 3.5 مليار دينار في ميسان

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم السبت، عن ضبط هدر للمال العام تجاوز الثلاثة مليارات ونصف المليار دينار في دوائر بمحافظة ميسان.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هناك هدراً بمبلغ ملياراً و98 مليوناً و543 ألفاً و127 ديناراً من المال العام في مُديريَّة زراعة ميسان".

وبينت أنه "تمَّ صرف المبلغ لمشروعي محطات البحوث والفستق الحلبي في المحافظة، وهما من المشاريع المُتلكِّئة المُقترحة من قبل وزارة الزراعة"، لافتةً إلى "ضبط إضبارتي المشروعين اللذين تمَّ إلغاؤهما من قبل الوزارة؛ لعدم وجود دراسة جدوى حول إمكانيَّة إقامتهما".

وأضافت الدائرة أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق ميسان الذي انتقل إلى جامعة ميسان، رصد حصول تجاوزٍ في الصرف على التخصيصات الماليَّة في موازنة عام 2021"، مُبيِّنةً أنَّ حجم التجاوز بلغ مليارً و573 مليوناً و225 ألف دينار".

ونوهت الى أنَّ "الفريق تمكَّن بعد التحرِّي والتدقيق من ضبط الأوليات الخاصَّة بسحب مبلغٍ من حساب الجامعة لدى مصرف الرشيد".

وتابعت الدائرة في بيانها أن "الفريق تمكن في عمليَّةٍ أخرى من ضبط 5 كمبيالات مُستحقة الدفع وغير مُسدَّدةٍ من قبل المُستفيد وكفلائه في أحد فروع مصرف الرافدين في مدينة العمارة"، مُوضحـةً أنَّ "إجـمالي مبالغ الكمبـيالات التي تمَّ صـرفها خلافاً للتعليمات، بلغ مع الفائدة 300 مليون دينارٍ".

وفي دائرة صحَّة المحافظة، تمَّ "ضبط مخالفاتٍ في عقدين لشراء أجهزةٍ طبيَّةٍ بمبلغ 156 مليوناً و805 آلاف ديـنارٍ"، مشيرة الى "وجود مخالفات في التعاقد لشراء أجهزة ناظور وعلاجٍ طبيعيٍّ، فضلاً عن عدم مُراعاة تنفيذ المادة (رابعاً/ ب) من تعليمات المُوازنة لعام 2019، التي نصَّت على عدم الدخول بأيِّ التزامٍ تعاقديٍّ بعد تاريخ 2019/12/15".