النزاهة تضبط هدراً بنحو 3,5 مليار دينار بالمال العام في محافظتين جنوبي العراق

شفق نيوز / أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، ضبط حالات هدرٍ بالمال العام في مُحافظتي ذي قار والمثنى، جنوبي العراق، بنحو 3 مليارات ونصف المليار دينار.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار، انتقل إلى معمل منسوجات ذي قار، ونفّذ عمليَّتي ضبطٍ مُنفصلتين"، مُوضحةً أنَّه تمَّ "خلال العمليَّة الأولى ضبط أوليات عقد تجهيز صفائح الدروع التي تعاقد عليها المعمل مع إحدى الشركات العامَّة في العام 2019 بمبلغٍ قدره (2,400,00,000) دينار، لم يتم التصرُّف بها لغاية الآن خلافاً للعقد".

ولفتت الدائرة إلى "قيام إدارة المعمل بفسخ عقد تجهيز(10,000) صفيحة درع رضائياً، دون اتّخاذ أيّ إجراءٍ؛ ممَّا سبَّب تكدُّس الصفائح وتعرُّضها للاستهلاك".

وأردفت الدائرة إنَّه، في عمليَّةٍ ثانيةٍ، رصد الفريق قيام إدارة المعمل بشراء مُولّدتي كهرباءٍ سعة (kv500) بمبلغٍ إجماليٍّ قدرُهُ (490,000,000) دينار إلى معمل الراشيل، على الرغم من أنَّ العمل مُتوقِّفٌ فيه مُنْذُ العام 2013؛ ممَّا تسبَّب بهدرٍ للمال العامِّ".

وفي المُثنى، أفادت الدائرة إنَّ "ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة نفَّذت ثلاث عمليَّات ضبطٍ مُنفصلة في مُديريَّة بلديَّة الرميثة"، فيما لفتت إلى "ضبط معاملاتٍ لثلاثة عقاراتٍ خاصَّةٍ بإنشاء محطَّتي وقودٍ وبنايةٍ تجاريَّةٍ، قامت البلديَّة بتأجيرها بأقلَّ من السعر المُثبت في الضوابط؛ الأمر الذي تسبَّب بهدر مبلغ (505,825,000) دينار.