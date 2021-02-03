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النزاهة تضبط مسؤولا داخل وزارة عراقية متلبسا بالرشوة

Category: سیاسة

Date: 2021-02-03T11:24:25+0000
النزاهة تضبط مسؤولا داخل وزارة عراقية متلبسا بالرشوة

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة يوم الاربعاء عن تمكنها من ضبط مديرٍ عامٍ لإحدى الشركات التابعة لوزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات مُتلبِّساً بجريمة الرشوة.

وافادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أنَّ فريق عملٍ من مديريَّة تحقيق بغداد، بعد تلقِّيه معلوماتٍ عن محاولة مُساومةٍ وابتزازٍ، تمكَّن من ضبط المدير العام  لإحدى الشركات  التابعة لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغ الرشوة .

وتابعت الدائرة مُبيِّنةً أنَّ المُتَّهم تسلَّم مبلغاً مالياً مقداره (15,000,000) مليون دينارٍ عراقيٍّ  مقابل صرف المُستحقات البالغة (75,000,000) مليون دينارٍ، مُشيرةً إلى تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهم والمُبرزات الجرميَّة على السيّد قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاتّخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة، استناداً إلى أحكام القرار ١٦٠ لسنة ١٩٨٣.

 وكانت الهيئة قد أعلنت  في السادس والعشرين من كانون الثاني الماضي عن ضبط مسؤولين بمحافظة بغداد مُتلبِّسين بتهمة تلقّي رشى وابتزازٍ؛ مقابل صرف مُستحقَّات شركةٍ لنصب الكاميرات تصل مبالغها إلى (20,000,000,000) مليار دينارٍ.

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