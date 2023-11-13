النزاهة تضبط عمليات فساد مالي بأكثر من 8 مليارات دينار في كربلاء

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الاثنين، عن ضبط عدة عمليات فساد مالي تجاوز إجمالي مبالغها الثمانية مليارات دينار في مؤسسات مختلفة.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء انتقل إلى قسم العقود العامة في ديوان المحافظة، ولاحظ بعد القيام بأعمال المتابعة والتحري عن المخالفات المنسوبة إلى قسم الأبنية المدرسية في المديرية العامة لتربية كربلاء، إهمالاً في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق شركتي مقاولات عامة لتلكؤهما في إنجاز مشاريع بناء خمس مدارس.

وبينت أن نسبة الإنجاز في تلك المدارس البالغ كلفتها سبعة مليارات و362 مليوناً و567 ألف دينار تراوحت بين 2% إلى 91%، علماً أن العمل متوقف منذ العام 2015.

وأضافت إنه تم إلقاء القبض على أمين صندوق كلية أهلية لاختلاسه مبلغ 900 مليون دينار من صندوق الجامعة بموجب عمليات صرف وهمية تحت فقرة بدل إيجار وصيانة سنوية، مبينة أن الأموال المختلسة هي من النسبة الخاصة بحصتي وزارة التعليم العالي وتشجيع البحث العلمي.

وأشارت إلى أنه بتفتيش دار المتهم تم ضبط 72 صورة قيد عقار، و6 عقود بيع عقارات خارجية باسم المتهم.

وأشارت الهيئة إلى تمكن الفريق من رصد قيام لجنة المشتريات في كلية طب الأسنان بجامعة كربلاء بشراء 16 كرسي أسنان بمبلغ 104 ملايين دينار خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2023، كاشفة عن عدم إدخالها مخزنياً لغاية الآن، وعدم وجود آوليات الشراء.

ولفتت إلى أن الفريق شخَّص أيضاً ارتكاب لجنة المشتريات في الكلية مخالفات في عملية شراء حاسبات بأسعار تبلغ ضعف الأسعار السائدة في الأسواق المحلية.

وفي مستشفى الهندية، تم ضبط معاملتي شراء لأربع حاضنات أطفال بمبلغ 99 مليون دينار، مشيرة إلى قيام لجنة المشتريات في المستشفى بشراء 8 حاضنات لوحدة الخدج، تم إنجاز معاملات شراء أربع منها، فيما تم إدخال 4 حاضنات أخرى إلى العمل دون إكمال معاملاتها وإدخالها مخزنياً.

وأشارت إلى عدم قيام لجنة المشتريات باستقطاب أفضل العروض للشراء، مبينة أن الفريق الذي قام بالمتابعة والتحري والتدقيق لعملية شراء منظومة الإنذار المبكر في المستشفى البالغة كلفتها 94 مليون دينار.

وأوضحت أن نوعيتها رديئة وغير مطابقة للمواصفات، فضلاً عن عدم فحصها من قبل مديرية الدفاع المدني؛ لغرض تأييد عمل المنظومة واستلامها.

وأكدت أن لجنة المشتريات في المستشفى ارتكبت مخالفة أخرى بشراء 30 جهاز تكييف "سبلت" بأسعارٍ مبالغٍ فيها، كما تم رصد مواد طبية "مغذيات" منتهية الصلاحية دون قيام مسؤولي مذخر الأدوية في المستشفى بإعمامها بين المؤسسات الصحية؛ لغرض الإفادة منها، تنفيذاً لتعليمات قسم الصيدلة في دائرة صحة كربلاء.