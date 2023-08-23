النزاهة تستقدم مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية سابقاً

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمر استقدامٍ بحقّ مُديرٍ عامٍّ في وزارة النقل؛ لإحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة أنَّ محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة أصدرت أمراً باستقدام (المدير العام لشركة الخطوط الجويَّة العراقيَّة، ومدير القسم الفني فيها) سابقاً؛ والذي يشغل منصب المدير العام لدائرة التخطيط والمُتابعة في وزارة النقل حالياً، عن المُخالفات الحاصلة في العقد المُبرم بين شركة الخطوط الجويَّة العراقيَّة وإحدى شركات خدمات الملاحة الجويَّة الأمريكيَّة.

وأضافت الدائرة أنَّه تبيَّن من أعمال التدقيق والمُتابعة وجود مغالاةٍ في عمليَّة قيام الشركة الأمريكيَّة بتجهيز قطع غيارٍ لتصليح ثلاثة مُحرّكات طائراتٍ تابعةٍ لشركة الخطوط الجويَّة، مما تسبب بصرف مبالغ أخرى؛ وبالنتيجة وبعد اكتشاف ذلك الذهاب الى فسخ العقد وضياع الاموال المصروفة، لافتة الى أنَّ المحكمة أصدرت أمر الاستقدام بحقّ المُتَّهمينِ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.