النزاهة تستقدم محافظ الديوانية الأسبق لمخالفة واجباته الوظيفيَّة

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، صدور أمر استقدام بحق محافظ الديوانيَّة الأسبق؛ بتهمة مخالفة واجباته الوظيفيَّة والتجاوز على التخصيصات الماليَّة.

دائرة التحقيقات في الهيئة، أوضحت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز ان "قاضي محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة بالديوانية أصدر أمراً باستقدام المحافظ الأسبق؛ بتهمة ارتكاب مخالفات في إجراءات التعاقد ومنح السلف الخاصة بمستشفى (غماس)، فضلاً عن التجاوز على التخصيصات الماليَّة للأعوام (2015، و2017، و2018)".

وأضافت أن "محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في الديوانيَّة أصدرت أمر الاستقدام؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المعدل".