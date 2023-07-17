النزاهة تسترد نحو 4 آلاف عقار في النجف و10 ملايين دولار من مسؤوليّن

شفق نيوز/ أعلن رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، يوم الاثنين، استرداد نحو أربعة آلاف عقار عائدة للدولة في محافظة النجف، و10 ملايين دولار وسيارتين فاخرتين من مدير تقاعد الأنبار السابق ومعاون محافظ بغداد الحالي.

وقال حنون خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز "سبق وان شكّلت الهيئة لجنة للتحقيق بعقارات عائدة للدولة في محافظة النجف، وتم استرداد 3980 عقاراً في مدينة النجف القديمة تعود لعهد النظام السابق، تم تغيير سجلاتها وأوراقها الرسمية بعد تغيير النظام".

وبين ان "هذه العقارات تم الاستيلاء عليها من قبل أشخاص وتم الكشف عنها من قبل هيئة النزاهة، وتم تشكيل لجنة جديدة لإقامة الدعاوى واخلاء العقارات من مستخدميها".

واضاف "كما تم استرداد 5 ملايين دولار مع سيارتين نوع (مارسيدس) من مدير هيئة التقاعد السابق في محافظة الانبار، وهذا المنجز تحقق بجهود مشتركة بين هيئة النزاهة وقاضي التحقيق في محكمة الكرخ".

وتابع حنون "اليوم تم حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمعاون الفني لمحافظ بغداد الحالي حيث تبين لديه تضخم في الأمواله قدره 5 ملايين دولار".

وأكد "نحن مستمرون بمكافحة الفساد من خلال استرداد الأموال والجميع سيخضع القانون لاسيما سفراء العراق".

واشار حنون الى ان "الأمم المتحدة ونائب ممثل الأمين العام الخاص أكد ان هناك دعم دولي للعراق لاسترداد الأموال المسروقة والحصول على بيانات عن تضخم الأموال لأشخاص خارج العراق من خلال مذكرات تفاهم مع الدول العربية والإقليمية والأجنبية".