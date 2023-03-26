النزاهة تدعو عثمان الغانمي لتقديم أدلة على شبهات الفساد صرح بها لبرنامج تلفزيوني

شفق نيوز/ دعت هيئة النزاهة، يوم الاثنين، وزير الداخلية السابق عثمان الغانمي إلى تقديم ادله عن ملفات فساد تحدث فيها خلال لقاء متلفز

وقالت الهيئة في بيان، إنها تدعو الغانمي "بكل احترام إلى الحضور أمام المدير العام لدائرة التحقيقات في الهيئة؛ من أجل سماع أقواله بصفة مخبراً رسمياً، والحصول منه على الأدلة التي بحوزته، وتلفت إلى أنه وفي حالة تعذر حضوره فإن المدير العام لدائرة التحقيقات في الهيئة والفريق التحقيقي مستعد للحضور إلى داره لهذا الغرض".