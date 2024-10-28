النزاهة تباشر تحقيقاتها بالتسريب الصوتي "المنسوب" لمدير هيئة الضرائب

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الاثنين، عن المباشرة بالتحقيق بالتسريب الصوتي المنسوب إلى المدير العام للهيئة العامة للضرائب على وعد علاوي.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ملاكاتنا التحقيقية باشرت عملية التحري والتقصي والتحقيق في المعلومات التي تضمنها التسريب الصوتي المنسوب إلى المدير العام للهيئة العامة للضرائب".

ولفتت الهيئة إلى أنَّ "ملاكاتها تسعى حثيثاً للتحقيق وتقديم النتائج بالسرعة الممكنة، لافتةً إلى أنَّها ستتواصل مع الجهات المعنية لحسم القضية والتوصل إلى الحقائق بمهنية وحيادية".

ووجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في وقت سابق من اليوم الاثنين، بفتح تحقيق مع مدير هيئة الضرائب بسبب تسجيل صوتي.

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن رئيس الوزراء وجه "هيئة النزاهة بفتح تحقيق عاجل بالتسريب الصوتي المنسوب إلى المدير العام للهيئة العامة للضرائب، وتقديم النتائج بوقت سريع، تأكيداً منه على مكافحة الفساد التي تمثل إحدى أهم أولويات البرنامج الحكومي".

وتداولت تطبيقات التواصل الاجتماعي، تسريبا صوتيا منسوبا لرئيس الهيئة العامة للضرائب علي وعد علاوي وهو يقوم بالتحدث عن التلاعب الذي يقوم به في أموال الضرائب لحساب الشركات الخاصة مقابل أموال.