النزاهة تباشر بالتحقيق في التسجيل الصوتي المنسوب لرئيس مستشاري مكتب السوداني

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة، يوم الإثنين، مباشرتها التحقيق في التسجيل الصوتي المنسوب لرئيس هيئة المستشارين بمكتب رئيس الوزراء عبد الكريم الفيصل.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "باشرنا بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وبالتعاون والتنسيق مع قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية التحقيق في التسجيل الصوتي المنسوب إلى رئيس هيئة المستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء".

وفند عبد الكريم الفيصل، رئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء، يوم الجمعة الماضي، 8 تشرين الثاني 2024، ما تداولته بعض وسائل التواصل الاجتماعي و"الصفحات الصفراء" من تسريب صوتي "مفبرك".

تتمة..