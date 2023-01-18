النزاهة النيابية: محافظ البنك يرفض تزويدنا بنشرة مزاد العملة وسنتخذ الإجراءات

شفق نيوز/ كشفت لجنة النزاهة النيابية، يوم الأربعاء، عن رفض محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب تزويدها بنشرة المبيعات اليومية الخاصة بمزاد بيع العملة.

وقال عضو اللجنة النائب هادي السلامي لوكالة شفق نيوز، إن لجنة النزاهة النيابية رفعت كتاباً إلى محافظ البنك المركزي مصطفى غالب في بداية شهر كانون الثاني الجاري بشأن تزويد اللجنة بنشرة المبيعات اليومية لمزاد بيع العملة، إلا أن محافظ البنك رفض ذلك.

وأضاف ان لجنة النزاهة النيابية من حقها متابعة سعر صرف الدولار، معتبرا أن محافظ البنك المركزي يتحمل مسؤولية ارتفاع سعر صرف الدولار.

وأوضح السلامي، أن لجنة النزاهة النيابية ستتخذ كافة الإجراءات الادارية والقانونية بحق محافظ البنك المركزي بعدم الاستجابة لكتاب وعدم حضوره للجنة النزاهة.

وأظهرت وثيقة رسمية موقعة من رئيس السن في لجنة النزاهة النيابية النائبة ناهدة الدليمي طلبا مرفوعا الى محافظ البنك المركزي العراقي، جاء فيه "لامور رقابية وتدقيقية وعملا باحكام المادة 61 / ثانيا من الدستور العراقي والمادة 27 / سابعاً من قانون مجلس النواب العراقي النافذ، والمادة 78 من النظام الداخلي قانون مجلس النواب يرجو تزويدنا بنشره المبيعات اليومية لمزاد بيع العملة متضمنة الجهات التي تم تزويدها بالعملة ومقدار المبالغ بشكل يوميا على البريد الالكتروني للجنة".