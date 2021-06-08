سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

النزاهة النيابية: علاوي يتمرد على السلطة التشريعية

Category: سیاسة

Date: 2021-06-08T08:52:52+0000
النزاهة النيابية: علاوي يتمرد على السلطة التشريعية

شفق نيوز/ عدت لجنة النزاهة النيابية، يوم الثلاثاء، تهديد وزير المالية عبد الامير علاوي بعدم حضور جلسة الاستجواب في البرلمان تمرداً على السلطة التشريعية، فيما اتهمت بعض الكتل السياسية بتعطيل الجلسات.

وقالت عضو اللجنة النائبة عالية نصيف لـوكالة شفق نيوز، إن "وزير المالية عبد الامير علاوي هدد بعدم الحضور إلى جلسة الاستجواب"، مبينة أن "هذا احدث نوع من التمرد الوزاري على السلطة الرقابية لمجلس النواب".

وأضافت أن "هناك تعاوناً من بعض الجهات السياسية والوزراء لتعطيل الجلسات من خلال عدم اكتمال النصاب وتعطيل استجواب الوزراء".

وبينت نصيف، أن "تشكيل الحكومة جاء وفق المحاصصة الحزبية"، مشيرة إلى أن "جميع وزراء الحكومة متحزبين ولا يوجد مستقل بينهم".

وحددت رئاسة مجلس النواب يوم الاثنين الموافق 31 آيار الماضي، موعداً لاستجواب وزير المالية علي علاو، إلا أنها فشلت في عقد الجلسة لعدم اكتمال النصاب.

وذكر عدد من النواب في تصريحات سابقة، أن علاوي هدد بالاستقالة في حال الاصرار على استجوابه في البرلمان.

يشار إلى أن عدداً من الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب، طالبوا باستجواب وزير المالية علي علاوي، وإقالته من منصبه بسبب سياسته التي وصفها البعض منهم بـ"الفاشلة".

related

البرلمان العراقي يعقد جلسته المنتظرة

Date: 2019-12-18 17:30:42
البرلمان العراقي يعقد جلسته المنتظرة

الخلاف السياسي يعطّل قانون المحكمة الاتحادية وتوافق نيابي على تعديله

Date: 2020-12-05 17:33:14
الخلاف السياسي يعطّل قانون المحكمة الاتحادية وتوافق نيابي على تعديله

البرلمان يصدر توضيحاً بشأن مداهمة مكتب نائب

Date: 2019-08-07 16:33:37
البرلمان يصدر توضيحاً بشأن مداهمة مكتب نائب

البرلمان يعيد التصويت على فقرة ويعدل ويستبدل مادتين في موازنة 2021

Date: 2021-03-31 19:57:47
البرلمان يعيد التصويت على فقرة ويعدل ويستبدل مادتين في موازنة 2021

الحداد يرأس وفد العراق بمؤتمر برلمان الناتو بلندن

Date: 2019-10-11 10:32:28
الحداد يرأس وفد العراق بمؤتمر برلمان الناتو بلندن

بعد اصابة نواب بكورونا .. هل سيعلق البرلمان العراقي اعماله وجلساته؟

Date: 2020-06-17 22:29:13
بعد اصابة نواب بكورونا .. هل سيعلق البرلمان العراقي اعماله وجلساته؟

البرلمان العراقي "يخرق" الدستور بشأن قانون المحكمة الاتحادية

Date: 2021-03-16 20:22:08
البرلمان العراقي "يخرق" الدستور بشأن قانون المحكمة الاتحادية

البرلمان يؤشر "تناقضا" بين الورقة البيضاء وقانون الاقتراض ويدرس مسودة "العجز"

Date: 2020-10-16 18:55:13
البرلمان يؤشر "تناقضا" بين الورقة البيضاء وقانون الاقتراض ويدرس مسودة "العجز"