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النزاهة النيابية: جهات سياسية تعيق انعقاد جلسات البرلمان لمنع استجواب وزراء

Category: سیاسة

Date: 2021-06-01T12:29:57+0000
النزاهة النيابية: جهات سياسية تعيق انعقاد جلسات البرلمان لمنع استجواب وزراء

شفق نيوز/ اتهمت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، يوم الثلاثاء، جهات سياسية (لم تسمها) بالتسبب في "تعطيل"، استجواب وزراء تابعين لها دخل مجلس النواب.

وقالت نصيف لوكالة شفق نيوز، إن "جهات سياسية معروفة تحاول تعطيل جلسات مجلس النواب من خلال عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد جلسة البرلمان وعدم توجيه الأسئلة الى وزير النفط".

وأوضحت أن "اي وزير بالحكومة بالظاهر مستقل إنما باطنيا هو تابع إلى جهة أو حزب سياسي، فعليا أن تلك الجهة تحاول تعطيل النصاب لعدم استضافة أو استجواب وزيرها".

وكان مجلس النواب قد اخفق في وقت سابق من اليوم في عقد جلسة له ليتم تأجيلها إلى يوم الخميس المقبل.

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