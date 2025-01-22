النزاهة النيابية: تأخر وزارة التخطيط بإعلان نتائج التعداد السكاني يثير الشكوك تجاهها

شفق نيوز/ كشف عضو لجنة النزاهة النيابية، حميد الشبلاوي، يوم الأربعاء، عن استضافة الوكلاء والمديرين العامين في وزارة التخطيط للتباحث بشأن تأخر الإعلان عن النتائج النهائية للتعداد السكاني، إلى جانب مشاريع صناديق الإعمار في المحافظات.

وقال الشبلاوي لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة استضافت هذا اليوم الوكلاء والمديرين العامين في وزارة التخطيط، إلا أن الوزير لم يحضر لكونه خارج العراق حالياً، وتم التباحث بخصوص الكثير من الملفات الإدارية والمالية في الوزارة".

وبين أن "جلسة الاستضافة تطرقت إلى موضوع التعداد السكاني والتأخر في إعلان النتائج النهائية وهو ما يثير الشكوك تجاه الوزارة"، مؤكداً "نحن طلبنا من الوزارة الإجابة عن أسباب التأخير بشكل رسمي لتحديد إذ أنه بناء على الإحصائيات سيتم تحديد الأولويات للمحافظات وتخصيصاتها المالية، وكذلك توزيع الخدمات والمشاريع والاستحقاقات في كل محافظة حسب النسبة السكانية".

وأشار الشبلاوي إلى أنه "تم خلال جلسة الحديث عن تأخر تمويل مشاريع صناديق الإعمار في المحافظات، وضرورة الإجابة عن ذلك من قبل الوكلاء والمسؤولين في وزارة التخطيط".

ولفت إلى أن "رئيس لجنة النزاهة أكد أنه ستكون هناك عدة استضافات بخصوص المواضيع التي طرحت في جلسة الاستضافة للإجابة عليها من قبل المسؤولين في وزارة التخطيط".