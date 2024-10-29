النزاهة النيابية توصي السوداني بسحب يد مدير عام هيئة الضرائب

شفق نيوز/ أوصت لجنة النزاهة البرلمانية يوم الثلاثاء، رئيس الوزراء بسحب يد مدير عام هيئة الضرائب على خلفية تسريب تسجيل صوتي.

وذكر بيان للجنة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنها "تابعت باهتمام بالغ الملف الصوتي المنسوب لمدير عام هيئة الضرائب والذي يتحدث فيه عن عمليات تلاعب في سجلات الضرائب مقابل تقديم رشى".

واضافت انه "انطلاقا من دورها وحرصها على تحقيق قيم النزاهة ومكافحة الفساد، فإن اللجنة تتوجه الى السيد رئيس مجلس الوزراء بتقديم توصية بسحب يد المدير العام لحين اكتمال عمليات التحقيق والبت بصحة التسجيل من عدمه من قبل الجهات القضائية المختصة لضمان سلامة الإجراءات ومنع أي حالة من حالات التلاعب مستقبلا".

ووجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أمس الاثنين، بفتح تحقيق مع مدير هيئة الضرائب بسبب تسجيل صوتي.

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن رئيس الوزراء وجه "هيئة النزاهة بفتح تحقيق عاجل بالتسريب الصوتي المنسوب إلى المدير العام للهيئة العامة للضرائب، وتقديم النتائج بوقت سريع، تأكيداً منه على مكافحة الفساد التي تمثل إحدى أهم أولويات البرنامج الحكومي".

وتداولت تطبيقات التواصل الاجتماعي، تسريبا صوتيا منسوبا لرئيس الهيئة العامة للضرائب علي وعد علاوي وهو يقوم بالتحدث عن التلاعب الذي يقوم به في أموال الضرائب لحساب الشركات الخاصة مقابل أموال.