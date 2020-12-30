النزاهة النيابية تفتح ملف "الارقام المميزة" للسيارات

شفق نيوز/ أعلنت لجنة النزاهة النيابية، يوم الاربعاء، عن فتح ملف "الارقام المميزة" للسيارات في مديرية المرور العامة، مشيرة إلى رفع الملف لدى الهيئة الاتحادية.

وقال عضو اللجنة النائب صباح طلوبي لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة النزاهة النيابية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء البرلمان فتحوا ملف الارقام المميزة للسيارات في مديرية المرور العامة".

وأضاف طلوبي أن "آلية صرف الارقام المميزة حسب القانون تكون حسب موافقة وزير الداخلية بعد تحديد المبلغ، إلا أن بعض الارقام صرفت في الفترة السابقة بموافقة وكلاء الوزارة مقابل حصول بعض المدراء العامين على الاموال".

ولفت طلوبي، إلى إن "ملف الارقام المميزة قد رفع إلى هيئة النزاهة الاتحادية لفتح تحقيق مع الجهات التي كانت تصرف الارقام دون موافقات رسمية".

وسبق أن كشفت لجنة النزاهة النيابية، عن صدور قرار تحقيق بملف انترنت مديرية المرور العامة، مشيرة إلى شبهات فساد وهدر للمال العام بقيمة 242 مليون دينار سنويا.