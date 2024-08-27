النزاهة النيابية تعلق على صدور مذكرة قبض جديدة بحق "نور زهير"

شفق نيوز/ علقت لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، على صدور مذكرة قبض بحق "نور زهير" المتهم بسرقة الأمانات الضريبية من قبل محكمة جنايات مكافحة الفساد.

وقال عضو اللجنة باسم خشان، لوكالة شفق نيوز، ان "نور زهير كان في يد القضاء العراقي، والان اصبح بيد غير القضاء وخارج العراق"، مردفا بالقول إن "هذا يؤكد أن قرار إطلاقه بكفالة قرار غير صحيح ودليل على أننا نحاول الآن من جديد القبض عليه".

وبين أن "نور زهير هارب خارج البلاد، ومكانه مجهول واغلب أمواله في الأصل هي خارج العراق"، مشيرا الى أن "قضية عدم اعتقال نور زهير مجددا أمر ممكن وقد لا نشهد محاكمته، وهذا الاحتمال وارد أيضا".

وكان مصدر قضائي قد أفاد في وقت سابق من اليوم، بأن محكمة جنايات مكافحة الفساد أصدرت مذكرتي إلقاء القبض بحق كل من: "نور زهير"، و "هيثم الجبوري" المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية ما تُعرف اعلامياً بـ"سرقة القرن".

وكان من المقرر أن يحضر نور زهير وهو المتهم الأول بسرقة الأمانات الضريبية في العراق إلى المحكمة الجنائية المركزية في بغداد لمحاكمته في اليوم الثلاثاء إلا أنه لم يحضر.

ويوم الجمعة الماضي، أفادت وسائل إعلام لبنانية، بتعرّض رجل الأعمال العراقي نور زهير إلى حادث سير في منطقة الحدت - بيروت كاد يودي بحياته.

وبحسب ما أورده الإعلام اللبناني، فإن نور زهير نقل على إثر الحادث إلى المستشفى حيث تلقى الإسعافات الأولية.

قال مصدر أمني في لبنان، يوم السبت، ان رجل الاعمال العراقي نور زهير المشتبه بتورطه بقضية "سرقة القرن"، لم يمض في لبنان سوى 3 أيام.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن زهير قد غادر لبنان أمس الجمعة الى دولة الإمارات.

ولم يعلق المصدر الأمني على التقارير التي تحدثت عن إصابة زهير بحادث سير.

في المقابل، قالت مصادر في مستشفى "سانت تيريز" الواقعة في منطقة الحدث، وهي احدى ضواحي بيروت، انه لا يمكنها لأسباب طبية مهنية، تأكيد أو نفي وجود نور زهير في المستشفى، او ما اذا كان دخل المستشفى من الأساس بعد التقارير التي تحدثت عن تعرضه لإصابات خطيرة في حادث سير.

وظهر زهير مؤخراً في مقابلة تلفزيونية وهو يدافع عن نفسه ويطالب بأن تكون محاكمته علنية، وهدد بـ"كشف اسماء وتفاصيل بقضايا فساد".