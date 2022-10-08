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النزاهة النيابية تتهم مصرف الرافدين بسرقة تصل إلى مليار دولار أمريكي

Category: سیاسة

Date: 2022-10-08T11:23:24+0000
النزاهة النيابية تتهم مصرف الرافدين بسرقة تصل إلى مليار دولار أمريكي

شفق نيوز/ أعلن عضو لجنة النزاهة البرلمانية النائب أحمد طه الربيعي، يوم السبت، وجود سرقة في مصرف الرافدين الحكومي تُقدر بنحو مليار دولار أمريكي.

وقال الربيعي في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن الإجابات الواردة الينا تؤكد من وزارة المالية وجود سرقة في إيرادات حسابات الأمانات العائدة للضريبة العامة في مصرف الرافدين والتي تتجاوز (٨٠٠) مليون دولار , ومن هنا نؤكد انه لا يمكن لأية سلطة او جهة التغطية على هذه السرقة او نفيها لصالح سُرّاق المال العام.

وأضاف أن وزارة المالية بيّنت بأنها شكلت لجنة لإجراء التحقيق الاداري بالموضوع وأوصت اللجنة التحقيقية بتوصيات احترازية بحق المدراء العامين السابقين كون فقدان هذه المبالغ الهائلة من حساب الهيئة العامة الضرائب كان خلال فترة ادارتهم وتحت مسؤوليتهم وصلاحياتهم المباشرة ".

كما أردف الربيعي بالقول إن "الوزارة أكدت انها بإنتظار التحقيق القضائي اذ ان القضية معروضة أمام القضاء الذي له ولاية عامة في حماية المال العام".

ودعا البرلماني الجهات الحكومية والرقابية الى منع سفر بعض المديرين والكوادر العليا في هيئة الضرائب الذين تم تغييرهم لحين انتهاء التحقيق الاداري والقضائي، مطالبا هيئة النزاهة الاتحادية بإجراء التحقيق وبأقصى سرعة وإحالة الملفات الى قاضي النزاهة .

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