النزاهة النيابية: الخارجية العراقية أصدرت 10 آلاف جواز دبلوماسي لأشخاص غير دبلوماسيين

شفق نيوز/ كشفت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الاثنين، عن اصدار 32 الف جواز دبلوماسي بينها 10 الاف جواز لأشخاص ليسوا من السلك الدبلوماسي ولا موظفين بوزارة الخارجية.

وقالت عضو اللجنة سروة عبد الواحد لوكالة شفق نيوز "قمتُ برفع دعوى في محكمة الكرخ بشأن إصدار جوازات دبلوماسية لأشخاص من غير مستحقيها، وإجراءات الهيئة القضائية مستمرة لمتابعة الملف".

وأضافت النائبة أن "وزارة الخارجية العراقية أصدرت خلال السنوات الأربع الماضية 32 ألف جواز دبلوماسي، وليس من المعقول أن نمتلك هكذا عدد من الموظفين الدبلوماسيين".

وبينت أن "الأشخاص الذين ليسوا دبلوماسيين ولا موظفين بوزارة الخارجية الذين يمتلكون جوازات دبلوماسية يصل عددهم إلى 10 آلاف شخصية".

وأضافت عبد الواحد "نعمل على استضافة وزير الخارجية لمناقشة ملف الجوازات الدبلوماسية ومنحها لأشخاص ليس لهم علاقة بالسلك الدبلوماسي".