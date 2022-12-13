النزاهة العراقية تحقق بدرجات "الألف عقد" بعد شبهات فساد

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، يوم الثلاثاء، عن فتح هيئة النزاهة الاتحادية تحقيقاً فيما يتعلق بدرجات "الألف عقد" ضمن قانون الامن الغذائي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "هيئة النزاهة فتحت تحقيقاً لمتابعة ملف الدرجات الوظيفية في قانون الامن الغذائي والبالغ عددها 1000 درجة وظيفية لكل محافظة بعد اثارة شبهات فساد فيها، وظهور اسماء لابناء مسؤولين واسماء اكثر من شخص من عائلة واحدة ضمن هذه الدرجات".

وكان مجلس النواب صوت في وقت سابق، على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، فيما اشارت اللجنة المالية النيابية الى ان القانون تضمن تخصيص 15 ألف عقد جديد لخريجي البكالوريوس لثلاث سنوات وبراتب 300 ألف دينار على أن يتم توزيع هذه العقود بين 15 محافظة ضمن تخصيصات تنمية الأقاليم.

ووجهت وزارة المالية كتاب إلى مكاتب المحافظين بتوفر 1000 عقد لكل محافظة وبراتب 300 الف دينار ضمن قانون الأمن الغذائي.

ولاحقاً اعلنت المحافظات أسماء الفائزين بتلك الدرجات عبر إجراء قرعة بين المتقدين.