النزاهة: الحبس ثلاث سنوات لمحافظ ديالى الأسبق لإحداثه الضرر بالمال العام

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الأربعاء، صدور قرار حكم غيابي بحبس محافظ ديالى الأسبق لإحداثه الضرر بالمال العام.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّـة التي حققت فيها واحالتها إلى القضاء، أفادت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بـ"إصدار محكمة جنايات ديالى - الهيئة الأولى قرار حكم غيابي يقضي بحبس محافظ ديالى الأسبق لمدة ثلاث سنوات؛ لإضراره المال العام".

وأردفت الدائرة ان "الضرر بالمال العام الذي أحدثه المدان تحقق بتوجيهه كتاباً الى مديريَّـة بلديَّـة بعقوبة؛ من أجل تخصيص قطعة أرض شرقي ناحية شفته كساحة لوقوف سيارات لنقل البضائع، لافتة إلى أن ذلك مخالف للأنظمة والتعليمات وتسبب بضرر في أموال الدولة".

وأضافت ان "المحكمة اطلعت على الأدلة والإثباتات في القضيَّـة، فتولدت لديها القناعة التامة بمقصريَّـة المتهم، فقررت إدانته والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاث سنوات؛ استناداً إلى مقتضيات المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969)".