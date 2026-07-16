بسبب رشوة 50 ألف دولار.. الحكم بالحبس الشديد سنتين بحق النائب محمد الكربولي

شفق نيوز - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، صدور حكمٍ حضوريٍّ بالحبس الشديد بحقِّ عضو مجلس النواب الحالي (محمد ناصر دلي الكربولي)؛ إثر إدانته بطلب مبلغٍ ماليٍّ مقابل التدخل في عملٍ من أعمال الوظيفة العامة.

وأوضحت الهيئة في بيان رسمي، أنَّ محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً حضورياً يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين بحقِّ المُدان، مع تغريمه مبلغ عشرة ملايين دينار؛ على خلفيَّة طلبه مبلغاً مالياً قدره (50) ألف دولار؛ مقابل التدخل في غلق اللجان التحقيقيَّة المؤلفة بحقِّ المشتكي في مديريَّة تربية الكرخ الأولى، والإبقاء عليه بمنصبه مديراً لإحدى المدارس.

وأضافت أنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيَّة، توصَّلت إلى أنَّ الأدلة المُتحصَّلة كافية ومقنعة لإدانة المُتَّهم، فأصدرت قرارها بالحكم عليه وفقاً لأحكام القرار رقم (160 لسنة 1983).

ويأتي هذا الحكم في سياق حملة واسعة لملاحقة ملفات الفساد أُطلق عليها شعبياً اسم "فجر الأحد"، والتي شملت صدور مذكرات قبض واستقدام وتحقيق طالت عشرات المسؤولين والسياسيين البارزين، من بينهم نواب ومسؤولون سابقون وحاليون ورجال أعمال، بتهم تتعلق بهدر المال العام والكسب غير المشروع.

وكانت هيئة النزاهة الاتحادية قد أكدت في وقت سابق، مباشرة إجراءاتها الحازمة بصدد تنفيذ مذكرات القبض والاستقدام القضائية الصادرة بحق المتهمين بالتجاوز على المال العام، مشددة على أن جميع إجراءاتها المتخذة تجري بدقة بموجب أحكام القانون وتحت مظلته، وبدعم مباشر من السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية.