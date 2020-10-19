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النزاهة الاتحاديَّة تعلن تنفيذ أمر قبضٍ بحقِّ محافظ نينوى الأسبق

Category: سیاسة

Date: 2020-10-19T11:15:24+0000
النزاهة الاتحاديَّة تعلن تنفيذ أمر قبضٍ بحقِّ محافظ نينوى الأسبق

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة يوم الإثنين، عن تمكنها من تنفيذ أمر قبضٍ بحقِّ محافظ نينوى الأسبق، مبينةً أن تنفيذ الأمر جاء بعد استحصال موافقة المحكمة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة بالمحافظة.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة تنفيذ الأمر، أفادت بتمكُّن ملاكاتها في المحافظة من تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ المحافظ الأسبق الذي صدر استناداً إلى أحكام القرار ( ١٦٠ لسنة ١٩٨٣) من الهيئة التحقيقيَّة القضائيَّة المؤلفة بموجب الأمر 126 لسنة 2020 الخاصة بالنظر بقضايا الفساد الكبرى .

  وكانت الهيئة قد أعلنت عن قيامها بتأليف فريقٍ تحقيقيٍّ عالي المستوى؛ للكشف عن مصير الأموال التي تمَّ سحبها قبل إقالة محافظ نينوى الأسبق، وضبط عددٍ من المسؤولين والموظفين في ديوان المحافظة؛ بتهمة الاختلاس وتبديد أموال الدولة، إذ تجاوزت المبالغ التي تمَّ ضبط أوليَّاتها (76,000,000,000) مليار دينارٍ.



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