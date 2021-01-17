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النزاهة الاتحادية: رئيس الجمهورية يفصح عن ذمته المالية للعام 2021

Category: سیاسة

Date: 2021-01-17T11:47:12+0000
النزاهة الاتحادية: رئيس الجمهورية يفصح عن ذمته المالية للعام 2021

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الأحد، إفصاح رئيس الجمهورية برهم صالح عن ذمته المالية للعام 2021.

وذكرت الهيئة في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنَّها تلقَّت استمارة كشف الذمَّة الماليَّة للعام الجاري الخاصَّة برئيس الجمهورية الدكتور (برهم أحمد صالح قاسم).

وكانت الهيئة قد أفصحت نهاية العام المنصرم عن تفاصيل التعديل الأول لقانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011، بعد إقرار مجلس النُّوَّاب التعديل، ، طبقاً لأحكام البند أولاً من المادَّة (61) والبند ثالثاً من المادَّة (73) من الدستور، إذ أشارت المادَّة (16/ أولاً/أ)، إلى إلزام كلٍّ من (رئيس الجمهورية ونوابه)، فضلاً عن غيرهم ممن يشغل إحدى الوظائف والمناصب الرسمية كما تضمنته المادة في فقراتها الأخرى، بتقديم إقرار عن ذممهم الماليَّة.

وكانت دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحادية، اعلنت في يوم الإثنين (4 كانون الثاني 2021)، إفصاح رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي عن ذمته الماليَّة للعام 2021.

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