النزاهة الاتحادية تتسلم مطلوبين جدد بتهم الفساد من أربيل في سيطرة كركوك

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني، يوم الاحد، بأن فريقاً من هيئة النزاهة الاتحادية في بغداد، برفقة مكتب تحقيقات هيئة النزاهة في كركوك وقوة أمنية كبيرة، تسلّم عدداً من المطلوبين من الأجهزة الأمنية في أربيل عند سيطرة التون كوبري شمالي محافظة كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المطلوبين صدرت بحقهم مذكرات قبض، وتم تسلّمهم لغرض نقلهم إلى الجهات المختصة واستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية بحقهم".

وأشار المصدر إلى أن "عملية التسلّم جاءت تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء المتعلقة بملاحقة المطلوبين في قضايا الفساد وتنفيذ أوامر القبض القضائية"، مبيناً أن العملية جرت بتنسيق أمني بين الجهات المعنية في بغداد وكركوك وأربيل.

ولم يفصح المصدر عن عدد المطلوبين أو هوياتهم، فيما أكد أن التحقيقات ستتواصل معهم فور وصولهم إلى الجهات المختصة في كركوك.