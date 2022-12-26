النزاهة: استقدام 2 من المسؤولين بينهما معاون محافظ كركوك بتهمة ارتكاب "مخالفات وظيفية"

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ مسؤولين احدهما معاون محافظ كركوك الحالي؛ فيما بينت أن أمر الاستقدام جاء بسبب ارتكابهما مُخالفات في أحد مشاريع الاستثماريَّة وبيع أراضٍ عائدةٍ للدولة.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "قاضي محكمة تحقيق كركوك أمر استقدام بحقِّ معاون المحافظ الحالي"، لافتة إلى أنَّ الأمر "صدر جرَّاء المُخالفات المُرتكبة في موضوع تخصيص وبيع أراضي الدولة بموجب اللجنة المؤلفة في المحافظة".

وفي سياقٍ ذي صلةٍ، أشارت الدائرة إلى أنَّ "قاضي محكمة تحقيق كركوك أصدر أيضاً أمراً باستقدام المدير العام السابق لهيئة استثمار المُحافظة؛ على خلفيَّة المخالفات المرتكبة في مشروع الأمل السكني".

وأضافت الهيئة أَّن "الأمرين الصادرين عن قاضي محكمة تحقيق كركوك، جاءا على وفق المادة (331) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969)".

ووفق بيان الهيئة، فإن المادة (331) تنص: يعاقب بالحبس وبالغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين: "كل موظف أو مكلف بخدمةٍ عامةٍ ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عملٍ من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخصٍ على حساب آخر أو على حساب الدولة".