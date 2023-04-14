النخالة يدعو العراق وشعبه لمواصلة مواجهة "المشروع الصهيوني": لا تغيبوا عن فلسطين وأهلها

شفق نيوز/ دعا الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية زياد النخالة، يوم الجمعة، العراق وشعبه إلى مواصلة مواجهة ما أسماه "المشروع الصهيوني"، ودعم فلسطين في قضيتها ضد إسرائيل.

وقال النخالة في كلمة ألقاها خلال فعاليات ومسيرات يوم القدس العالمي التي أقامتها هيئة الحشد الشعبي وسط العاصمة بغداد، "نؤكد على وحدة امتنا حول القدس ومسجدها ونجدد العهد لله ولأنفسنا على الجهاد والقتال من اجل تحريرها وتحرير فلسطين الذي يتجلى بها الظلم بأبشع أشكاله وتطهير القدس من رجس الاحتلال الصهيوني".

وأضاف "أيها الحشد الشعبي يا شعب العراق المجيد أن الشعب الفلسطيني لديه مسؤولية تاريخية في هذه البلاد و سيقاتل ويقاتل حتى لو استمر القتال ألف عام حتى تحرير فلسطين".

وتابع النخالة بالقول "يا شعب العراق العظيم لقد اتينا الى العراق ونحن ندرك ما ذا تعني العراق وماذا يعني حضورها الفاعل في مواجهة المشروع الصهيوني، مردفا بالقول ان "العراق قلب الأمة وهو ركن ثابت وأصيل في قيامهم وحضورهم فلا تغيبوا عن فلسطين وأهلها ولا تغيبوا عن بيت المقدس اسرجوا للقدس قنديلا يُبدد ظلمتها".

وأردف في خطابه للعراقيين "أنتم خير من دافع عن الحق، وأنتم من تحملون رسالة الامام الحسين للعالم، رفضا للظلم وطلبا للحق والحرية".