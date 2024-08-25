النجيفي يهاجم شخصيات من نينوى: رضيت لنفسها السير وراء الدخلاء

شفق نيوز/ هاجم عضو مجلس محافظة نينوى عن مدينة الموصل عبد الله النجيفي شخصيات من المحافظة قال انها "رضت لنفسها تمثيل كتل سياسية دخيلة على المحافظة" حسب وصفه.

وقال النجيفي في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ إن "بعض الشخصيات في نينوى باتت اليوم تمثل قوى سياسية يقودها أشخاص أرفض لنفسي أن أجعلهم يمشون خلفي".

وأضاف "كيف لهذه الشخصيات التي من المفترض أن تمثل إدارة أبناء نينوى أن تسمح لهذه القوى الدخيلة والغريبة بأن تقودهم في نينوى".

وشدد النجيفي على "ضرورة خلق ثقافة مجتمعية لرفض السياسيين الدخلاء على نينوى والذين يمثلون أجندات بعيدة عن واقع وتراث وثقافة الموصل ونينوى".

واشار إلى أنه أنه "من المعيب لأي شخصية في نينوى أن تُقاد من قبل جهات غريبة تحاول أن تمرر اجنداتها بالرغم من كونها على حساب مصلحة نينوى وسكانها ومصيرها".