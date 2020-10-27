النجيفي يكشف سبب تحرك الجبهة العراقية للاطاحة بالحلبوسي

شفق نيوز/ كشف القيادي في الجبهة العراقية، أثيل النجيفي، اليوم الثلاثاء، عن سبب سعي نواب في الجبهة الى اقالة وتغيير رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي من منصبه.

وقال النجيفي، لوكالة شفق نيوز، إن "الجبهة العراقية الجديدة، هدفها التنسيق والعمل من الآن ولغاية انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، وليس لها اي علاقة بما بعد هذا التاريخ، وهذه الجبهة تهدف الى تنسيق المواقف في الوقت الحاضر ما بين النواب الذين دخلوا بهذه الجبهة والاهتمام بالقضايا الضاغطة في المجتمع السني".

وبين ان "قضية اقالة وتغيير رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، من ضمن القضايا المطروحة في الجبهة، خصوصاً هناك رغبة بهذا الأمر من قبل النواب الذين انشقوا عن الحلبوسي واختلفوا معه، فهو يرون ان الحلبوسي استغل منصبه وصلاحياته لملاحقة خصومة السياسيين وملاحقة ومنافسيه ولهذا وضعه اصبح غير مقبول لكثير من هؤلاء النواب ولهذا هناك سعي لتغيير الحلبوسي".

وكانت "الجبهة العراقية"، حثت اول امس الاحد، لضرورة "إصلاح" المؤسسة التشريعية، وقررت انتخاب أسامة النجيفي رئيساً لها.

ويتكون التحالف الجديد من جبهة الإنقاذ والتنمية برئاسة أسامة النجيفي، والحزب الإسلامي العراقي برئاسة رشيد العزاوي، والمشروع العربي برئاسة رجل الأعمال خميس الخنجر، وكتلة الجماهير برئاسة أحمد الجبوري، والكتلة العراقية المستقلة.