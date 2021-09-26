النجيفي يقترح قاعدة لـ"حوار وطني" بالعراق تستند على تصريحات لنيجيرفان بارزاني

شفق نيوز/ أشاد القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية اثيل النجيفي، يوم الاحد، بتصريحات لرئيس ٳقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني خلال "مؤتمر مستقبل العراق"، مشيرا الى أنها تلقى قبولاً بالمجتمع السني ويمكن أن تكون قاعدة لحوار عراقي.

وقال النجيفي في تغريدة له على تويتر، اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "المبادئ التي اعلنها بارزاني في حديثه في مؤتمر مستقبل العراق، وهي نبذ عقلية القوة وفرض الارادة، والاعتماد على مؤسسات الدولة، واعادة تنظيم الوضع الاتحادي العراقي والتخلي عن فرض الاغلبية ارادتها على الاقليات، تلقى قبولا في المجتمع السني ويمكن ان تكون قاعدة لحوار عراقي".

وكان رئيس ٳقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني قد حضر مؤتمر عقد في اربيل تحت عنوان (العراق.. مصير مٲساوي).

وألقى بارزاني كلمة حول الوضع السياسي ومشاكل العراق وحلولها وقال، إن "المشكلة الرئيسة للعراق كما في أي بلد متعدد الأعراق والمذاهب، تكمن في الصراع على السلطة، فهي ظاهرة طبيعية أن تكون للأطراف السياسية وجهات نظر وآراء مختلفة، ولكنها تصبح مشكلة عندما يريد طرف أن يفرض وجهة نظره على كافة الأطراف الأخرى، أو يلجأ لاستخدام القوة أو العقوبة لحسم المشاكل، كما يحصل في العراق دائماً.