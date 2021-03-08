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النجيفي يعلن موقفه من دعوة الكاظمي للحوار

Category: سیاسة

Date: 2021-03-08T15:18:16+0000
النجيفي يعلن موقفه من دعوة الكاظمي للحوار

شفق نيوز/ أعلن زعيم جبهة الانقاذ والتنمية أسامة النجيفي، موقفه من دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، لإجراء حوار وطني في البلاد.

وكان الكاظمي قد أطلق دعوة إلى القوى السياسية والحركة الاحتجاجية إلى ما أسماه "حوار مفتوح وصريح" قائم على أساس مصلحة البلد وأمنه وسيادته.

وقال النجيفي في تغريدة على تويتر، "في الخامس من آذار أصدرنا بيانا باسم جبهة الانقاذ والتنمية وفيه أكدنا على على أهمية فتح صفحة جديدة قوامها إعادة الاعتبار للهوية العراقية".

وأضاف، "نجد في دعوة الكاظمي مناسبة لتفعيل حوار جاد ينسجم مع تطلعات الشعب ورغبته المؤكدة في تجاوز الأزمات والمعاناة، ويؤسس لمرحلة جديدة".

وكان الكاظمي قد دعا إلى عقد "حوار وطني، ليكون معبراً لتحقيق تطلعات الشعب"، داعيا جميع المختلفين من قوى سياسية وفعاليات شعبية وشبابية احتجاجية، ومعارضي الحكومة إلى "طاولة الحوار المسؤول أمام الشعب وأمام التأريخ".

وطالب الكاظمي، القوى والسياسية والأحزاب بـ"تغليب مصلحة الوطن والابتعاد عن لغة الخطاب المتشنج والتسقيط السياسي، والتهيئة لإنجاح الانتخابات المبكرة، ومنح الشعب فرصة الأمل والثقة بالدولة وبالنظام الديمقراطي".

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