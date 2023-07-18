النجيفي يعلن عبر شفق نيوز أهم أهداف "تحالف الحسم" ويحذر من التدخل الدولي

شفق نيوز/ أعلن الأمين العام لتحالف الحسم الوطني أسامة النجيفي، يوم الثلاثاء، أهم أهداف التحالف الذي شُكّل عصر اليوم، محذراً من أن التدخلات الخارجية ستؤثر سلباً على العراق.

وقال النجيفي لوكالة شفق نيوز، إن "تحالف الحسم الوطني يضم شخصيات سياسية معروفة، وان التحالف يطمح لبناء بلد يستند على القانون بعد ان عانى من الارهاب والفساد والسلاح المنفلت".

واوضح ان "اهم هدف يسعى له التحالف لتحقيق التغيير واحترام الهوية الوطنية ومنها احترام هوية المحافظات المحررة التي عانت الكثير بسبب الارهاب والسياسات قصيرة النظر والمنهج الطائفي للبعض وفضلا عن التهميش وعدم توفر الفرص ضد ابنائها من قبل المليشيات اهمها السيطرة ونهب اموال هذه المحافظات والاعتداء على كرامة ابنائها".

وتابع النجيفي ان "الانتخابات سواء لمجالس المحافظات أو مجلس النواب هي فرصة للاعلان عن الخيار الوطني والارادة الوطنية وفرصة رد على اصحاب المصالح الضيقة ورعاة الفساد والسلاح المنفلت، وهكذا تصبح المشاركة بالانتخابات فاعلة واجبة ويصبح العمل على التنظيم ورجم السلاح والمنفلت والمال السياسي والتدخلات الخارجية واجب يسبق الانتخابات".

واشار الى ان "أي تدخل دولي سيكون سلبياً على العراق، وان الدول تتحرك وفق مصالحها وليس لمصلحة الشعب العراقي.

وعصر اليوم الثلاثاء، شكلّت قيادات سياسية سنية، تحالفاً جديداً لخوض انتخابات مجالس المحافظات.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، الذي حضر مراسم إطلاق التحالف، إنه سيكون تحت مسمى "تحالف الحسم الوطني"، ويضم أسامة النجيفي رئيس البرلمان السابق، ورئيس حزب الحلّ جمال الكربولي، ووزير المالية الأسبق رافع العيساوي، ووزير الدفاع الحالي ثابت العباسي، وقادة آخرين.

وبين أن المكتب السياسي للتحالف الجديد، اختار أسامة النجيفي أميناً عاماً للتحالف، وثابت العباسي رئيساً للتحالف.