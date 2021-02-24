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النجيفي يعلن تحالفه مع "الضاري" استعداداً للانتخابات

Category: سیاسة

Date: 2021-02-24T20:10:00+0000
النجيفي يعلن تحالفه مع "الضاري" استعداداً للانتخابات

شفق نيوز/ كشف رئيس جبهة "الإنقاذ والتنمية" أسامة النجيفي، يوم الأربعاء، عن تحالفه مع الأمين العام للمشروع الوطني العراقي جمال الضاري.

وذكر النجيفي، في تغريدة له على تويتر، تابعتها وكالة شفق نيوز، أن "التفاهم بينه وبين جمال الضاري توج بإعلان (المشروع الوطني للإنقاذ)، وهو تحالف انتخابي بين جبهة الإنقاذ والتنمية والمشروع الوطني".

وأوضح أن "التحالف الوليد سيكون برئاسته، على أن يكون الضاري أمينه العام".

والتحالفات الانتخابية هو دخول أكثر من حزب وتكتل سياسي في قائمة انتخابية واحدة تحصل على رقم واسم معينين، ولا يمكن المصادقة على تسجيل التحالف، إلا في حال منح جميع الأحزاب المنضوية إجازة المشاركة في الانتخابات، كما يُسمح فيما بعد بالدخول في التحالفات مع احتفاظ صاحب الامتياز الذي تقدم بطلب التسجيل الحق في تمثيله.

ومن المقرر إجراء الانتخابات المبكرة في العاشر من تشرين الأول المقبل، وذلك بعد قرار تأجيل موعدها الأول في ٦ حزيران المقبل، وذلك لعدم استعداد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجرائها، وفق مراقبين.

 

 

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