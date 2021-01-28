النجيفي يعلق على انتحاري الطيران: هاجس الخوف من الموصل لم ينتهي

شفق نيوز/ علق محافظ نينوى الاسبق، القيادي في الجبهة العراقية أثيل النجيفي، اليوم الخميس، على معلومات وتصريحات برلمانية تحدثت عن قدوم الانتحاري الذي فجر نفسه في ساحة الطيران ببغداد الاسبوع الماضي من مدنية الموصل.

وقال النجيفي، لوكالة شفق نيوز، إنه "من المعروف أن الارهاب لا يمتلك اي قاعدة او قبول في الموصل في الوقت الحاضر"، مؤكداً أن "اي اتهام من هذا النوع نابع عن هواجس دفينة لا تستند إلى معطيات حقيقية".

وأضاف النجيفي "يبدو أن هاجس الخوف من مدينة الموصل لم ينتهي مع تدميرها شبه الكامل، ولهذا تطلق هكذا تهم ومعلومات بعيدة كل البعد عن الحقيقة والواقع، وهذه التهم لها اهداف واغراض محددة".

وقتل 32 شخصاً وأصيب 110 آخرون بجروح اثر تفجيرين انتحاريين استهدفا سوقاً للملابس المستعملة "البالة" في ساحة الطيران وسط بغداد، يوم (21 كانون الثاني 2021)، في اعتداء أوقع أكبر عدد من الضحايا في العاصمة العراقية منذ ثلاث سنوات.

وأشار نواب عراقيون إلى أن المعلومات الاولية للتحقيقات الجارية تؤكد أن الانتحاري الذي فجر نفسه قادم من مدينة الموصل.