النجيفي يطلع الاردن على "اتفاقية الوقفين" ويدعو لحماية الانتخابات من "السلاح المنفلت"

شفق نيوز/ ناقش رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية أسامة النجيفي، يوم الأحد، مع السفير الاردني لدى بغداد منتصر الزعبي اتفاقية تقاسم الأوقاف السنية والشيعية، كما دعا إلى ضرورة حماية الانتخابات من "السلاح المنفلت".

وأشار النجيفي خلال اللقاء بحسب بيان لمكتبه ورد لوكالة شفق نيوز، إلى "التحديات التي العراق بعد الانتصار على الإرهاب"، مؤكدا على "ضرورة وأهمية الانتخابات القادمة ، الحرص على أن تكون ناجحة بعيدة عن حالات التزوير ، ومحمية من السلاح المنفلت ، وتأثير المال السياسي والأجندات الدولية".

كما شدد على "ضرورة اعتماد البطاقة البايومترية حرصا على إرادة المواطن العراقي ".

وتمت مناقشة الاتفاقية بين الوقفين السني والشيعي ومصادقة مجلس الوزراء عليها حيث أكد النجيفي بأن الاتفاقية ليست شرعية أو قانونية بل هي بوابة للفتنة، وجبهة الإنقاذ والتنمية تصدت لها على الصعيد السياسي والجماهيري وهناك لجان مكلفة بالعمل على المسار القضائي أيضاً".

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اصدر يوم الاثنين، (23 – 11 – 2020) أمراً بإيقاف الاتفاق المشترك بين الوقفين السني والشيعي.

وذكر بيان للمجمع الفقهي العراقي (مؤسسة دينية سُنّية) ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الكاظمي أبلغ عبر اتصال هاتفي رئيس المجمع الشيخ أحمد حسن الطه بإيقاف المضي بالاتفاق المشترك بين الوقف السني والشيعي.