النجيفي يدعو لفك ارتباط "الحشود العشائرية" بالحشد الشعبي

شفق نيوز- نينوى

دعا محافظ نينوى الأسبق أثيل النجيفي، يوم الثلاثاء رئيس الوزراء العراقي إلى فك الارتباط الرسمي بين "الحشود العشائرية" وهيئة الحشد الشعبي، وإلحاقها بوزارتي الدفاع أو الداخلية، على خلفية الهجمات الأخيرة وما تبعها من قصف أميركي.

وقال النجيفي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هناك فصائل تتمرد على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة وتسعى إلى زج العراق في معركة لا يريد أن يكون طرفاً فيها، وكان ثمنها تعرض تلك الفصائل للقصف الأميركي الذي طالت أضراره المدنيين الأبرياء".

وأضاف أن "أفضل ما يمكن لرئيس الوزراء أن يقدم عليه الآن هو فك الارتباط الرسمي بين الحشود العشائرية وهيئة الحشد الشعبي، وإلحاقها بوزارة الدفاع أو الداخلية لتكون تحت سلطة الدولة المباشرة لا تحت سلطة الفصائل".

كما دعا النجيفي إلى "إلغاء قيادات عمليات الحشد الشعبي في المناطق ذات الغالبية السنية، وتسليم المسؤولية العسكرية الكاملة فيها إلى قيادات العمليات العسكرية النظامية".

وأشار إلى أن ذلك "يسد كل ثغرة يمكن من خلالها استدراج أبناء هذه المناطق إلى مواقف لم يختاروها، وتوريطهم في صراعات تفرض عليهم فرضاً".

وكان قصف "أميركي - اسرائيلي" بحسب الرواية الحكومة العراقية قد استهدف، ليل أمس، اجتماعاً داخل قاعدة الحبانية بمحافظة الأنبار، وأسفر عن مقتل سعد داوي وعدد من المسؤولين والعناصر الذين كانوا برفقته، فيما بقي مصير مسؤولين آخرين غير محسوم في الساعات الأولى بعد الضربة.

كما تعرض صباح اليوم، دار ضيافة تعود إلى رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض في حي الملايين شمال الموصل، بالتزامن مع استهداف مقر آخر تابع لزعيم كتائب بابليون في الحشد ريان الكلداني في منطقة القوسيات.